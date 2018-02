El doble de Lionel Messi vivió en 1904 y nadie lo puede creer

Después de conocer al doble Iraní del futbolista argentino, muchas personas alrededor de mundo quedaron impresionadas con su gran parecido, pero de ahí a decir que Messi también tuvo un doble a principios del siglo XX, es increíble.

Esta vez la imagen fue revelada en las redes sociales y es una fotografía del año 1904, en donde se retratan unos mineros al sur de Gales, y dentro del grupo de trabajadores hay uno que comparte gran parecido con el futbolista de FC Barcelona.

Lionel Messi really can do anything, here he is working in the coal mines in South Wales in 1904. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🐐https://t.co/nvDd1K61Zj pic.twitter.com/qjywL8ED1O

— betclever (@bet_clever) February 10, 2018