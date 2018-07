Director de “La Monja” contó la experiencia paranormal que vivió durante el rodaje

Si muchos se mueren del miedo viendo películas de terror, ahora imaginen cómo se vive el rodaje de las cintas que nos ponen los pelos de punta. Pues el panorama no es para nada alentador, y así fue como lo contó Corin Hardy, director de “La Monja”, en entrevista con Cinema Blend.

Corin aseguró haber visto algunos fantasmas mientras se encontraba en pleno rodaje de la película que contará la vida de la macabra religiosa. Todo se resume en un relato que tiene como protagonistas a dos personas que, en un principio, el director creyó que hacían parte del equipo de sonido.

Al ver a estas personas, el director admitió que en un principio no tuvo problema alguno en saludarlas, pues estaba encerrado en un cuarto el cuan solo contaba con una sola puerta.

“Me senté dando la espalda a estos dos tipos, y me puse a mirar los monitores y comenzamos con la toma”, contó Hardy. “Media hora después, había estado sentado en la oscuridad con esos dos tipos ahí, y por fin conseguí la toma. Me levanté, me di la vuelta hacia los dos hombres, y dije: ‘¿Vieron esto?’. Pero no había nadie en la habitación… Nunca hubo nadie”, recalcó.

Sin saber si se trata de una simple publicidad para ponerle más tensión a la película o si en realidad Corin Hardy compartió rodaje con dos fantasmas, lo que sí es cierto es que “La Monja” es uno de los personajes más terroríficos de la franquicia. No más miren el tráiler aquí abajo…