¡Directo al cora! Épico reencuentro de los actores de ‘Volver al Futuro’

Una trilogía que pasó a la historia desde el año 1985, marcando al séptimo arte y la ciencia ficción gracias a los viajes del Doc Emmet Brown y Marty McFly. Se trata de la emblemática cinta ‘Volver al Futuro’, el elenco que revivió todas las alegrías después de su reunión que quedó enmarcada para la historia.

Después de 33 años, los actores se reunieron en la Fan Expo de Boston, donde se citaron Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doc), Tom Wilson (Biff) y Lea Thompson (Lorraine).

Fue el mismo Thompson quien publicó la fotografía en sus redes sociales:

Friends from the past in the future! @FANEXPOBoston So fun. Love these men @realmikefox @TomWilsonUSA #chrislloyd #bttf pic.twitter.com/19EEUoAQ26

— Lea Thompson (@LeaKThompson) 11 de agosto de 2018