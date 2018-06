Diario portugués asegura que Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid

El diario portugués ‘Record’, aseguró en su portada del 7 de junio, que el futbolista Cristiano Ronaldo, dejará el Real Madrid, una decisión “irreversible” que el jugador tomó “por el incumplimiento de las promesas” que Florentino Pérez le habría hecho recientemente, pues según ‘Record’, el problema del jugador con el equipo merengue no es de dinero, sino de “reconocimiento”.

El medio también indicó que Francia, Inglaterra e Italia son los posibles destinos en los que estaría pensando Cristiano Ronaldo.

Después de la final de la Champions en el estadio de Kiev, el jugador se refirió al equipo en pasado:

Lo que dijo el futbolista fue interpretado como una despedida y cuando le preguntaron si era un adiós, dijo que en los días siguientes daría una respuesta definitiva.

En la fiesta del Bernabéu, el portugués dijo:

“Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Estoy muy a gusto con vuestra pasión, con estos futbolistas y técnicos que me dan motivos para ser mejor cada día. Lo que más me gusta es ganar, con estos jugadores es imposible no ganar Champions”.