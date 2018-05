¡Después de cinco años! Alice in Chains presenta segmento de su nueva canción

La banda estadounidense de grunge Alice in Chains, presentó un segmentó de lo que será su propuesta musical para este 2018.

La banda, que no había publicado material nuevo desde hace cinco años con ‘The Devil Put Dinosaurs Here’, compartió hace muy poco a través de su cuenta de Twitter, el primer adelanto de ‘The One You Know’, canción que se podrá escuchar en su totalidad a partir del 4 de mayo.

Aún no se conocen muchos detalles del nuevo disco de la banda, pero de seguro estará brutal.

Aquí el fragmento de la nueva canción de Alice In Chains: