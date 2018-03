El desnudo de Valentina Lizcano con el que lanzó inspirador mensaje

La actriz colombiana, Valentina Lizcano, compartió en su Instagram, una foto totalmente desnuda en la que deja claro lo orgullosa que se siente de ser una mujer real.

Lizcano relaciona la publicación con el poder que le dio ser madre y de conocer el verdadero amor, el de su hijo Salvador.

No es la primera vez que la actriz se desnuda e inspira a otras mujeres a amar su cuerpo y todo lo que son.

En la publicación, que ha recibido miles de ‘Me gusta’ y comentarios, Lizcano escribió:

“Mis cicatrices son el recuerdo más hermoso que tengo del poder que puede experimentar, el poder del amor total que me llevó a soltar mi cuerpo y entregar mi dolor solo por poder abrazar y mirar a los ojos el ser que más he amado en mi vida y que me rescató de los brazos de la vanidad. Estas cicatrices me recuerdan que soy mujer. Mujer que se pare a sí misma, que pare a los que ama y que se reconstruye para servir a los demás”