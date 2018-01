Descubrió que su novia le era infiel gracias a un anuncio de televisión

Solo basta con revisar unos minutos las redes sociales para darse cuenta que encontramos cosas extrañas, y cómo no, el tuit de un usuario llamado Kirran Girling no fue la excepción. Su caso le ha dado la vuelta a toda la web.

Según el usuario, su novia le fue infiel y todo quedó al descubierto gracias a un anuncio emitido en televisión, por esta razón, Girling reveló la prueba a través de su cuenta de Twitter, fotografía que se volvió viral.

El británico se encontraba viendo televisión, y de un momento a otro, vio el anuncio en el programa ‘Celebs Go Dating’ y como su novia se besaba con el protagonista.

@emmapollyy … you got something you want to tell me babe? Watching telly to see an Advert come on of the new series for @CelebsGoDating to find my Mrs snogging the face off muggy mike #muggedoffbymike @MikeThalassitis 🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/8ZXiK3EmsZ

— Kirran Girling (@Kirrangirling) January 23, 2018