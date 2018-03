Descarado ladrón se echa la bendición antes de cometer robo

En un video registrado por las cámaras de seguridad de uno de los locales de ‘Ziani Fine Italian Clothing’, una marca de ropa italiana, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, se ve el momento en que un ladrón, que aún no ha sido identificado por las autoridades, se quita la gorra que lleva puesta y se echa en dos ocasiones la bendición, antes de cometer un robo en la tienda.

El hombre, que tomó un ladrillo y rompió la ventana del local, llevándose más de quince prendas de ropa, está siendo buscado por la Policía, sin embargo, no han obtenido éxito.

Las imágenes del hecho, fueron compartidas por el periodista Gerron Jordan y han sido replicadas por todas las redes sociales.

Aquí el video registrado por las cámaras de seguridad:

#BLESSEDBURGLAR: Man caught on camera breaking into a store in Brooklyn… but first, he makes the sign of the cross? Crazy story on #Local33Today now @WVLALocal33 pic.twitter.com/R8Y92GjkY0

— Gerron Jordan (@GerronJordan) 28 de marzo de 2018