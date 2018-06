Dejemos que los memes nos cuenten sobre la eliminación de Argentina en Rusia 2018

Francia venció 4-3 a Argentina y consiguió su tiquete directo a los cuartos de final de la copa del mundo. Mbappé se vistió de héroe y se convirtió en la figura del partido.

Mientras tanto en redes sociales los usuarios se reportan con sus mensajes, muchos de consolación y otros con burlas al resultado del partido que dejó a la selección de Sampaoli con el tiquete directo de vuelta a Argentina.

Lo siento Leo me caes bien pero tengo que compartir. 😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #ArgentinaVsFrancia pic.twitter.com/YDEDRJ90wG

Pero señor Stark no me quiero ir… #ArgentinaVsFrancia pic.twitter.com/9tQ9ENE6ld

Esa camiseta a Messi no le sienta … En la tapa de la botella dice "Siga Participando" #ARG #ArgentinaVsFrancia #Rusia2018 pic.twitter.com/7qsnrTGmWK

#ArgentinaVsFrancia dije que no me burlaría pero no lo pude evitar si soy chileno pic.twitter.com/HMcY7lpHto

