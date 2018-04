Deadpool se viste de rosa para apoyar una campaña contra el cáncer

Ryan Reynolds lució un colorido traje color rosado para demostrar que Deadpool tiene otro enemigo: el cáncer. El héroe se unió a la campaña “Fuck Cancer” que tiene como objetivo crear conciencia y recaudar fondos que irán destinados a la organización Omaze, que dedica su tiempo a investigar esta enfermedad.

Con el sentido del humor que tanto caracteriza al personaje, dijo unas palabras y publicó una fotografía declarando su apoyo contra el cáncer:

“Esta es una pelea en la que todos pueden ser héroes, no se necesitan superpoderes, capaz ni disfraces sino solo tu dinero. En serio, lo necesitamos, estos trajes no son baratos”.

Check out my big, pink surprise tonight during the @FXNetworks premiere of #Deadpool at 7:30pm! That sounds dirty, but it’s not. I promise. pic.twitter.com/F8rnAFRC02

— Deadpool Movie (@deadpoolmovie) April 3, 2018