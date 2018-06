Dave Grohl desmiente el viejo mito de su paso por Nirvana

El líder de Foo Fighters, en entrevista con GQ, abordó el tema de los últimos tiempos: su experiencia con Kurt Cobain y Krist Novoselic que terminó a mediados de los 90 con la muerte del vocalista de Nirvana.

Algunos apuntan que Dave no vivió una buena experiencia con Nirvana, y hasta dicen que no puede escuchar los discos que la emblemática agrupación, pero quién más que el mismo Grohl para decir si fue verdad o no:

“Fue espectacular. Aunque no siempre fue espectacular. Había veces en las que era para cagarse de la risa y divertirse. Kurt tenía un muy buen sentido del humor, y Krist Novoselic, si has compartido con él, es una de las personas más chistosas que conocerás”, ante esto y para hacernos una idea, Dave agregó que su experiencia fue como “vivir en una versión intensa, distorsionada de Monty Python. Cuando nos poníamos turbios, se ponía putamente turbio”.

Pero no se queden ahí, vean la entrevista: