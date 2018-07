Datos curiosos que han marcado la historia del Rock

La historia del rock es MUY EXTENSA, y para entenderla, debemos estudiarla. Aquí encontraran todos los datos importantes y curiosos del mundo del rock que el maestro Juan Kiss preparó para todos nosotros en nuestro día, el Día Mundial del Rock. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

Aquí encontraran TODAS las canciones y datos importantes sobre los artistas que el maestro y biblia del Rock, Juan Kiss, preparó para todos hoy 24 de junio del 2018. ¡Rock N’ Roll forever my friends!

1987 Fred Astaire muere de neumonía a los 88 años. Poco antes de su muerte, Astaire abdicó su trono como el rey de la canción y la danza y dio la bienvenida a un nuevo rey: Michael Jackson. Él dijo: “No quería dejar este mundo sin saber quién era mi descendiente, gracias Michael”.

1981 Mark David Chapman se declara culpable del asesinato de John Lennon y es sentenciado a 20 años de prisión.

1979 Lanzamiento de Charlie Daniels Band “The Devil Went Down To Georgia”. Daniels toca las partes del violín tanto para Johnny como para el Devil; él dice que la parte del Devil es “solo un montón de ruido”.

1988 Robert Palmer lanza “Simply Irresistible” en su país natal, Reino Unido, donde alcanza el n. ° 44. Le va mucho mejor en los Estados Unidos, donde aterriza en el n. ° 2.

1984 “The Reflex” de Duran Duran llega al número 1 en Estados Unidos. Esta versión es una remezcla del corte del álbum realizado por Chic’s Nile Rodgers.

1966 Comienza la última gira mundial de los Beatles en Munich. En el futuro, se concentran en los esfuerzos de estudio, lo que resulta en el álbum de referencia Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

1944 El guitarrista de rock Jeff Beck nace en Wallington, Inglaterra.

1979 Supertramp’s LP Breakfast In America llega al # 1.

1976 Paul McCartney concluye la gira de Wings Over America en el Forum de Los Ángeles, marcando la última vez que el ex Beatle realizaría una gira hasta 1989.

1975 En una parada en Vancouver en su gira Welcome To My Nightmare, Alice Cooper se cae del escenario y se rompe seis costillas.

1948 Todd Rundgren nace fuera de Filadelfia, Pensilvania. En los años 70, se convierte en uno de los mejores artistas solistas y uno de los productores de música más famosos, con Bat Out Of Hell de Meat Loaf como su mayor éxito comercial.

1980 Los Rolling Stones lanzan Emotional Rescue.

2008 Un blogger que había pensado que sería una buena idea filtrar algunas pistas terminadas de Chinese Democracy de Guns N ‘Roses recibió una visita del FBI y una carta de cese y desistimiento.

1994 Weezer lanza “Undone – The Sweater Song”, el primer sencillo de su álbum debut, Weezer (también conocido como The Blue Album).

1990 Billy Joel se convierte en el primer acto de rock en el Yankee Stadium cuando se presenta en el primero de los dos shows completos.

1996 La reelaboración de The Fugees de “Killing Me Softly”, con la voz principal de Lauryn Hill, ocupa el número 1 en el Reino Unido, donde se convierte en el single más vendido de 1996.

1974 Rick Wakeman se retira de YES para una carrera en solitario, regresa dos años después y se va de nuevo después de cuatro años.

1966 “Strangers In The Night” de Frank Sinatra llega al número 1 en la lista de singles del Reino Unido.

1944 Nace Boz Scaggs William Royce Scaggs en Canton, Ohio.

1975 The Eagles lanzan One Of These Nights.

1993 La historia de la vida de Tina Turner, incluida su tormentosa relación con su marido Ike, se retrata en la película What’s Love to Do With With, protagonizada por Angela Bassett como Tina.

1996 Jars of Clay llega al # 37 con “Flood”, el primer éxito Top 40 para una banda de música cristiana contemporánea en la era de Alternative Rock. En los siguientes años, un flujo constante de bandas de rock cristiano se cruzarían, lideradas por Creed.

1990 El segundo álbum de MC Hammer, Please Hammer, Do not Hurt ‘Em, se convierte en el segundo álbum de rap en alcanzar el n. ° 1 en América (Licensed to Ill por Beastie Boys fue el primero).

1974 Paul McCartney & Wings ‘Band On The Run’ llega al # 1.

1977 KC y Sunshine Band, “I’m Your Boogie Man” llega al # 1.

1986 Genesis lanza Invisible Touch, su álbum más exitoso. La canción del título les da su único hit # 1.

1949 Frank Beard (batería de ZZ Top) nace en Frankston, Texas.

1978 Los Rolling Stones lanzan Miss You.

1963 Johnny Depp nace en Kentucky. Él protagoniza el video de Tom Petty & the Heartbreakers para “Into The Great Wide Open” y toca la guitarra en las canciones de Oasis, Patti Smith y Ryan Adams.

2007 En la última escena de la serie de HBO The Sopranos, “Do not Stop Believin ‘” de Journey juega en la máquina de discos mientras Tony Soprano se sienta en un restaurante. Corta a negro en la línea, “Do not Stop”.

1985 La canción de Tears For Fears, “Everybody Wants To Rule The World”, llega al # 1 en los EE. UU. durante dos semanas.

1947 Richard Palmer-James (vocalista, guitarrista de Supertramp, compositor de King Crimson) nace en Bournemouth, Inglaterra.

2017 Gene Simmons de Kiss presenta una solicitud de marca registrada para el gesto con la mano de los cuernos del diablo, que según él inventó en 1974.

2010 Apareciendo en el PalaSharp Arena de Milán para promocionar su propio disco homónimo, Slash, en medio de la presentación del clásico de Guns N ‘Roses “Sweet Child o’ Mine”, es abordado por un espectador. El guitarrista sigue rockeando valientemente, finalmente cambia de guitarra y termina la canción. Después, Slash describió la noche como “un espectáculo de rock que le pateó el trasero”.

1941 Jon Lord, tecladista de Deep Purple y Whitesnake, nace en Leicester, Inglaterra.

2004 Ray Charles muere a los 73 años de enfermedad hepática.

1992 U2 invita a Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson de ABBA a unirse a ellos en el escenario de su concierto en Estocolmo para una interpretación de la exitosa película de 1976 “Dancing Queen” de ABBA.

1915 Nace Paul Lester William Polsfuss en Waukesha, Wisconsin.

1965 Joey Santiago (guitarrista principal de Pixies) nace en Manila, Filipinas.

1950 Graham Russell (cantante, guitarrista de Air Supply) nace con Cyril Graham Russell en Nottingham, Inglaterra.

2016 Brian May of Queen publica una nota en su sitio web en la que objeta el uso que hace Donald Trump de “We Are The Champions” en eventos de campaña. “Independientemente de nuestras opiniones sobre el Sr. Trump, siempre ha sido contrario a nuestra política permitir que la música Queen se utilice como una herramienta de campaña política”, escribe May. El mes siguiente, Trump utiliza la canción como su música de entrada cuando hace su primera aparición en la convención republicana.

1964 Jimmy Chamberlin (batería de The Smashing Pumpkins) nace en Joliet, Illinois.

1977 La opera espacial de George Lucas, Star Wars, debuta en los cines, acompañada de una partitura icónica de John Williams.

1996 Brad Nowell (líder de Sublime) muere de una sobredosis de heroína a los 28 años, justo una semana después de casarse con Troy Dendekker, la madre de su hijo de 11 meses, Jakob.

1978 Un concierto en Londres de The Who resulta ser el último para el baterista Keith Moon, quien muere unas semanas después.

1948 Klaus Meine (vocalista de Scorpions) nace en Hannover, Alemania.

1985 “Everything She Wants” de Wham !, llega al número 1 en los EE. UU., Lo que los convierte en el primer grupo desde los Bee Gees en tener tres hits # 1 del mismo álbum.

1969 Todavía en su luna de miel, John Lennon y Yoko Ono se registran en el Queen Elizabeth Hotel (el “Hotel La Reine”) en Montreal, donde comienzan su segunda semana de descanso en la cama por la paz. Al final de su estadía, graban “Give Peace A Chance” con un coro que incluye a Timothy Leary, Tommy Smothers y Dick Gregory.

2012 En un concierto en Atlantic City, Nueva Jersey, la cantante líder de Garbage, Shirley Manson interrumpe una actuación de “Stupid Girl” para desafiar a un miembro de la multitud que estaba golpeando a una mujer.

1972 Mott The Hoople, a punto de separarse, recibe la ayuda de David Bowie, quien les permite grabar dos canciones que escribió. Pasan “Suffragette City” pero cortan “All The Young Dudes”, que se convierte en su mayor éxito y revive su carrera.

1964 Lenny Kravitz nace en Manhattan, Nueva York.

1984 “Let’s Hear It For The Boy” de Deniece Williams, de la película Footloose, llega al número 1 en Estados Unidos.

1994 Después de un paréntesis de 14 años, los Eagles se reúnen para un espectáculo en Burbank, California, cerrando el espectáculo con “Desperado”. Pronto lanzarán su gira “Hell Freezes Over”, que se convierte en la primera gira en cobrar más de $ 100 por una cantidad sustancial de boletos.

2006 Gwen Stefani de No Doubt y su esposo, Gavin Rossdale de Bush, tienen su primer hijo: Kingston James McGregor.

2017 Gregg Allman de The Allman Brothers Band muere a los 69 años después de una batalla contra el cáncer de hígado.

1948 Stevie Nicks nació en Phoenix, Arizona, pero se crió en California. Después de lanzar un álbum con su novio Lindsey Buckingham en 1973, el dúo se une a Fleetwood Mac, ayudando al grupo a transformarse de una famosa banda de blues a uno de los grupos más populares (e intrigantes) del mundo.

2006 Por primera vez en sus 22 años de carrera, Red Hot Chili Peppers obtuvo un álbum n. ° 1 en The Billboard 200: el set de dos discos Stadium Arcadium.

1995 Cracked Rear View, el debut de Hootie & the Blowfish, se convierte en el álbum # 1 en Estados Unidos aproximadamente 10 meses después de su lanzamiento.

2017 Chris Cornell es enterrado en el Hollywood Forever Cemetery en Los Angeles junto a Johnny Ramone. Los deudos en el funeral incluyen a Dave Navarro, Tom Morello, Lars Ulrich, James Hetfield, Courtney Love y sus compañeros de banda de Soundgarden Matt Cameron y Kim Thayil. Cornell se ahorcó el 18 de mayo.

1973 Deep Purple lanza el clásico del rock “Smoke On The Water”.

1975 El rapero Andre 3000 (de OutKast) nace André Lauren Benjamin en Atlanta, Georgia.

1977 Se estrena “God Save The Queen” de Sex Pistols, vendiendo alrededor de 150,000 copias en una semana a pesar de ser parte nocturna en la Radio 1 de la BBC y rechazada por algunas tiendas de discos.

1996 Los bomberos llegan a la ardiente casa de Eric Clapton para encontrar al guitarrista que entra y sale de la casa para salvar su colección de guitarras. La casa está destruida, con alrededor de tres millones de dólares en daños.

1966 Sean Kinney, baterista de Alice in Chains, nace en Seattle, Washington.

1962 En los Grammy Awards de Nueva York, el “Moon River” de Andy Williams de la película Breakfast at Tiffany’s se titula Record and Song of the Year.

1922 El actor y cantante ocasional Christopher Lee nace en Belgravia, Westminster, Londres. Es mejor conocido por sus papeles malvados en Drácula, la trilogía El Señor de los Anillos y la trilogía de la precuela de La Guerra de las Galaxias.

1977 Las sensaciones de rock y los vendedores en serie Kiss brindan a Marvel Comics un frasco de su sangre para mezclarlo con la tinta roja utilizada para imprimir su próximo cómic. La sesión de fotos tiene lugar en la planta de impresión en Depew, Nueva York, donde se realizará el comic.

1974 Lisa Marie Presley, de cinco años, se encuentra por primera vez con Michael Jackson en Lake Tahoe, donde su padre había estado actuando. La pareja se casará 20 años después en una unión que dura dos años.

1967 The Beatles lanzan su álbum histórico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en el Reino Unido.

1987 El concierto de U2 en Roma desencadena alarmas de terremoto como resultado del nivel de ruido.

1981 – Bob Marley muere a los 36 años después de una larga batalla contra el cáncer.

2006 – El guitarrista Dave Baksh anuncia que dejará Sum 41 para seguir una carrera con su nueva banda, Brown Brigade.

1995 – Jimmie Vaughan, Eric Clapton, B.B. King, Buddy Guy y Robert Cray hacen un concierto tributo por Stevie Ray Vaughan en Austin, Texas. Todos habían jugado con Stevie Ray en su último concierto el 26 de agosto de 1990.

1941 Eric Burdon (vocalista de The Animals) nace en Newcastle upon Tyne, Inglaterra.

1984 “Hello” de Lionel Richie, una canción inspirada en sus años de juventud cuando era demasiado tímido para hablar con las damas, llega al número 1 en Estados Unidos.

1977 Los Sex Pistols firman con Virgin Records por £ 15,000 luego de ser eliminados tanto por EMI como por A & M.

1967 Se lanza el primer álbum de Jimi Hendrix, Are You Experienced?, con canciones como “Foxy Lady”, “Hey Joe” y “Purple Haze”.

1970 Se lanza la banda sonora de la película Woodstock, con grabaciones del festival. Los que estaban allí se dieron cuenta de que no sonaba tan bueno como lo recordaban.

1972 John Lennon va al Show de Dick Cavett y menciona que el FBI lo está monitoreando. Él resulta estar en lo cierto.

2017 Para conmemorar el 30 aniversario de su aclamado álbum de 1987, The Joshua Tree, U2 se embarca en The Joshua Tree Tour 2017, con un primer concierto en Vancouver, Canadá. La banda toca el álbum completo, incluyendo los extraños “Exit” y “Trip Through Your Wires”, que no se han realizado desde los años 80, y un concierto en vivo para “Red Hill Mining Town”.

1975 Russell Hitchcock y Graham Russell, cada uno actuando en la producción de Sydney Christ Christ Superstar, se reúnen en el primer día de ensayos. Más tarde en el año, forman Air Supply.

2000 Tras el lanzamiento del caso legal de Metallica contra el popular servicio de intercambio de archivos en línea Napster, Chuck D de Public Enemy y Lars Ulrich de Metallica aparecen en The Charlie Rose Show, donde debaten si la descarga de MP3 es un vehículo para la piratería o un regreso de poder para la gente

1981 Debbie Harry se separa de Blondie, anunciando su carrera en solitario. Ella continúa trabajando con la banda, que tiene más éxito.

1973 El quinto álbum de Led Zeppelin, Houses of the Holy, va al número 1 en América.

1967 Pink Floyd realiza el primer concierto de rock con sonido cuadrafónico en Queen Elizabeth Hall en Inglaterra.

1971 Mick Jagger se casa con su primera esposa, Bianca Perez-Mora, que está embarazada de cuatro meses de su hija, Jade, en St. Tropez, Francia. La pareja se divorció en 1978.

1950 Rocker Billy Squier nace en Wellesley, Massachusetts.

2014 Ed Gagliardi (bajista de Foreigner) muere a los 62 años después de una batalla de ocho años contra el cáncer.

1948 Steve Winwood (de Traffic, Blind Faith y The Spencer Davis Group) nace en Handsworth, Birmingham, Inglaterra.

1929 Burt Bacharach nace en Kansas City, Missouri.

1978 Después de ocho semanas en el n. ° 1, “Night Fever” de los Bee Gees finalmente es reemplazado por “If I Can not Have You” de Yvonne Elliman, otra canción escrita por los Bee Gees y también presentada en Saturday Night Fever banda sonora.

1970 El documental de los Beatles Let It Be hace su debut teatral. Es la última película de los Beatles.

1950 Steve Wonder nace en Saginaw, Michigan.

2013 Después de que el astronauta canadiense Chris Hadfield grabara la canción de David Bowie “Space Oddity” a bordo de la Estación Espacial Internacional, su versión sublime se publica en YouTube, obteniendo rápidamente millones de visitas.



2004 En una entrevista de radio australiana, Gene Simmons de Kiss dijo sobre el Islam: “Esta es una cultura vil, y si piensas por un segundo que está dispuesto a vivir en la arena de la axila de Dios, tienes otra cosa por venir … ellos quieren venir y vivir justo donde vives y piensan que eres malvado “. Después de una avalancha de llamadas de los musulmanes, Simmons afirma que solo hablaba de los extremistas.

1972 Los Rolling Stones lanzan Exile On Main Street, un álbum doble histórico grabado principalmente en una villa en Francia, donde el grupo vive para evitar los impuestos británicos (son “exiliados fiscales”, de ahí el nombre del álbum).

2007 Brian May de Queen es vigilado las 24 horas después de que un esquizofrénico dejara una carta en la casa del guitarrista culpándolo por su enfermedad mental, asegurándose ser el verdadero Brian May y marcando al guitarrista para la muerte.

1970 The Beatles lanzan “The Long and Winding Road”.

2003 – Apple lanza iTunes Store, la primera aplicación de descarga de música legal ampliamente exitosa, gracias a la aparición del iPod, que permite a las personas llevar su música consigo. Al principio, el servicio estuvo disponible solo para usuarios de Mac, con los archivos de música codificados en el formato exclusivo de Apple (AAC) que restringe el lugar donde se pueden reproducir.

1979 – Stevie Wonder hace una aparición sorpresa en un concierto de homenaje a Duke Ellington celebrado en el Royce Hall en el campus de UCLA. Wonder interpretó su elogio de Ellington “Sir Duke” junto con “C-Jam Blues” de Ellington.

1979 “Heart Of Glass” de Blondie llega al número 1 en Estados Unidos, el primero de sus cuatro éxitos de ventas en ese país.

1976 Después de un viaje a Moscú, David Bowie es detenido en vano en un tren en la frontera entre Polonia y Rusia por oficiales de aduanas que no aprecian su colección de libros y recuerdos nazis. Bowie afirma que está investigando una película sobre Joseph Goebbels, y es liberado después de unas horas.

2002 Por primera vez desde 1963, no hay actos británicos en los Estados Unidos Hot 100, ya que los estadounidenses rechazaban a Blur, Oasis y Robbie Williams.

1987 U2 hace la portada de la revista Time con el título “Rock’s Hottest Ticket”.

1968 Simon y Garfunkel lanzan “Mrs. Robinson”

2008 Prince hace que los fanáticos se vuelvan locos al cubrir a Radiohead durante un set épico, después de ser una incorporación de última hora al Festival Coachella.

1990 La hija de Don Everly, Erin, quien inspiró la canción “Sweet Child O ‘Mine”, se casa con Axl Rose de Guns N’ Roses. La unión rocosa duró nueve meses.

1999 Los miembros de The Verve lanzan una declaración anunciando su separación.

1999 R.E.M. aparece en una serie con guiones por primera vez cuando son invitados en Party of Five.

1981 The Beatles and the Bond Girl: Ringo Starr se casa con la actriz Barbara Bach después de conocerla en el set de la película Caveman. Desafían las probabilidades de Hollywood y permanecen juntos.

1973 ‘The Dark Side of the Moon’ de Pink Floyd llega al # 1 en la lista de álbumes de Billboard. Se mantiene en la cima por solo una semana, pero continúa eclipsando el récord de la mayoría de las semanas en el conteo, con más de 880 (no consecutivas).

2009 El bajista de Pearl Jam Jeff Ament es robado afuera del estudio de Atlanta donde la banda está grabando. Los ladrones roban efectivo y equipo en el ataque, lo cual es informado por Rolling Stone.

2014 Sebastian Bach lanza el álbum “Give ‘Em Hell”

1982 Iron Maiden lanza el single “The Number Of The Beast”

1998 Mientras realizaba “Mama Kin” en un espectáculo en Anchorage, Alaska, Steven Tyler de Aerosmith pierde el control de su soporte para micrófono, que lo golpea en la pierna. Él cae, rasgando su ACL. Esto obliga a la banda a posponer el resto de su gira mientras Tyler se recupera de la cirugía.

2003 Iggy Pop se reúne con The Stooges por primera vez en 30 años para cerrar el festival Coachella. En 2010, los Stooges ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll.

1989 Jon Bon Jovi (Bon Jovi) se casa con la novia de la escuela secundaria Dorothea Hurley en Graceland Wedding Chapel en Las Vegas.

1951 Nace Ace Frehley (Paul Frehley) de Kiss, en el Bronx, Nueva York.

2015 El teclista de Journey, Jonathan Cain se casa con la predicadora de celebridades Paula White y comienza a grabar música de adoración, lanzando el álbum What God Wants To Hear.

1999 Después de su reunión con Pamela Anderson Lee, Tommy Lee deja a Mötley Crüe para dedicar tiempo a su nueva banda, Methods of Mayhem, y su familia.

2007 Rage Against The Machine presenta su primer espectáculo en siete años para cerrar el Festival Coachella.

2006 A los 62 años de edad, Keith Richards de The Rolling Stones se cae de una palmera mientras está de vacaciones en Fiyi y va al hospital con una conmoción cerebral, creando un evento de noticias raro en la isla.

1985 Freddie Mercury lanza su álbum solista ‘Mr. Bad Guy’. Aunque se vende bien en el Reino Unido, en los EE. UU. no llega ni a los primeros 150.

1984 Twisted Sister lanza el sencillo “We’re Not Gonna Take It”