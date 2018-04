Criticado escultor que realizó la estatua de Cristiano Ronaldo se reivindica

Emmanuel Santos, fue el escultor que quiso realizarle una escultura en modo de homenaje al jugador de fútbol y capitán del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en el Aeropuerto Internacional de Madeira, que recibió miles de críticas por su trabajo.

La escultura de Santos, que realizó en el 2017, provocó las risas y comentarios negativos de muchos internautas, que consideraron que el rostro no se parecía al del futbolista portugués.

En una entrevista para el medio E Online, Emmanuel Santos declaró que:

Santos, después de ser destruido por los internautas por su trabajo, no dejó las cosas así, pues quiso reivindicarse realizando una nueva pieza, la cual ha generado muchos halagos y comentarios positivos.

Aquí la nueva pieza:

Never let the hate stop you from doing what you love 💯 pic.twitter.com/A9wI7ZtMqZ

