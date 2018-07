¿Cristiano Ronaldo se va a la Juventus? esta foto lo confirmaría

La posible partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid cada vez tiene más fuerza, pues esta vez, se ha filtrado en las redes sociales una imagen de las supuestas camisetas de la Juventus, con el nombre del crack portugués y el número 7.

La foto, la cual se volvió rápidamente viral en las redes sociales, ha hecho que varios internautas aseguren que ya están a la venta las camisetas de Cristiano Ronaldo con la ‘Vecchia Signora’.

¿Qué pasará con el portugués? Luciano Moggi, ex director deportivo de Juventus, declaró hoy que:

Aquí la foto:

Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo’s Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) 5 de julio de 2018