Cristiano Ronaldo habla sobre su llegada a la Juventus de Italia

Hoy el jugador fue presentado como nuevo jugador de la Juventus de Italia. El portugués Cristiano Ronaldo,presentado este lunes como nuevo jugador del Juventus Turín, ha considerado que salir del club madridista para ir al juventino “no es un paso atrás, siempre es adelante”.

Cristiano Ronaldo fue fichado por la Juventus a cambio de 112 millones de euros tras dejar al Real Madrid y explicó que llega a Turín con ganas de demostrar que es un jugador top.”Estoy muy concentrado y motivado para poder demostrar a los italianos que soy un jugador top. Pienso que no tengo que demostrar nada a nadie porque los números no engañan, pero tengo ambición y me encantan los desafíos”, aseguró.

“Fue un momento bonito, especial, espectacular. Ser recibido de esa manera es bonito, da motivación. Gracias por la recepción e intentaré dar una respuesta en el campo. Muchas gracias, ‘grazie mille'”, dijo, concluyendo con un agradecimiento en italiano.