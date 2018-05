¡Crack! Niño de 8 años tocó la batería de Foo Fighters

Ya sabemos que cuando Foo Fighters da un concierto, cualquier sorpresa nos podemos llevar y en el show que dieron recientemente en Nashville, Estados Unidos, el protagonista de la noche fue un baterista de tan solo 8 años.

El niño que se tomó la tarima de la banda liderada por Dave Grohl, fue Little Fonzie, un pequeño apasionado por la música y la batería, que empezó a tocar su instrumento realizando un solo que duro varios minutos, razón por la que Grohl le dijo:

“Aún sigues tocando, ¿me puedes devolver mi concierto?”

A Little Fonzie casi no lo pueden bajar del escenario, pues en un momento, el niño bajó de la batería y saludó a Grohl, sin embargo, le dio la espalda y se dispuso a regresar al instrumento, pero esta vez no pudo tocar más, pues la banda necesitaba terminar su recital.

Aquí el video de Little Fonzie tocando en la batería de Foo Fighters: