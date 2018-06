Courtney Love “intentó asesinar” al ex de su hija por la guitarra de Kurt Cobain

Parece que todo se salió de control y la disputa por la emblemática guitarra con la que Kurt Cobain se presentó en el MTV Unplugged, en 1993, causará varios problemas que se están definiendo en los tribunales.

Frances Bean Cobain, hija de Kurt, se encuentra en medio de un proceso de divorcio con su ex Isaiah Silva, quien como condición para firmar la separación exigió quedarse con la guitarra del líder de Nirvana, algo que no solo indignó a los fans de la agrupación, también a Courtney Love.

Según apunta Page Six, el ex de Frances presentó una demanda contra Courtney Love, acusándola de intento de homicidio, pues según Silva, la madre de su ex estaba dispuesta a lo que fuera por recuperar la icónica guitarra, incluso a matar.

Por su parte, el portal TMZ apunta que desconocidos entraron a la fuerza al hogar de Silva y lo golpearon a él y a su madre; además de ‘acosarlos sexualmente’ y amenazando con quitarles la vida si no entregaban el instrumento.