Courtney Love admitió que lamenta los años en que peleó con Dave Grohl

Courtney Love, viuda de Kurt Cobain y madre de la única hija del músico, Frances Bean Cobain, habló con GQ Magazine y declaró que lamenta profundamente los años en los que peleó con Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, quien fue baterista de Nirvana.

En la entrevista, Love admitió que:

“Nos metimos en un extraño litigio y en un ápice de abogados depredadores y traicioneros, pero eso fue por el dinero y la forma en que el suicidio afecta a la familia, que nosotros somos. Lamento profundamente la acritud [entre Dave y yo]. Siento que me perdí algunos años maravillosos con él. Me gustaba mucho Dave. Era un paquete ilimitado de energía, no solo un gran talento, sino una gran diversión. Se abrió camino entre las mujeres del noroeste, lo cual me pareció divertido; no le importaba si eran feministas de izquierdas ilustradas. Kurt (Cobain) comparó su energía con un cachorro. Dave hizo muy feliz a Kurt, siempre fue rápido con bromas que podía sacar a Kurt de un mal momento, como comida chatarra y charla de chicas”.