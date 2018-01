Conozcan los nominados a los ‘iHeartRadio Music Awards’ 2018

No se comprometan con nadie el próximo 11 de marzo porque ese día se llevarán a cabo Los iHeartRadio Music Awards 2018 en el Historical Forum de Los Ángeles, que por quinto año premiará a los siguientes nominados en sus categorías:

Canción de rock del año:

-“Go To War” – Nothing More

-“Help” – Papa Roach

-“Run” – Foo Fighters

-“Rx (Medicate)”” – Theory of a Deadman

-“Song #3” – Stone Sour

Artista rock del año

-Foo Fighters

-Highly Suspect

-Metallica

-Papa Roach

-Royal Blood

Canción de rock alternativo del año

-“Believer” – Imagine Dragons

-“Feel It Still” – Portugal. The Man

-“Thunder” – Imagine Dragons

-“Walk On Water” – Thirty Seconds To Mars

-“Wish I Knew You” – The Revivalists

Artista rock alternativo del año

-Cage The Elephant

-Imagine Dragons

-Judah & The Lion

-Kings Of Leon

-Portugal. The Man

Mejor artista nuevo de rock/rock alternativo

-Greta Van Fleet

-Judah & The Lion

-K.Flay

-Rag’n’Bone Man

-The Revivalists