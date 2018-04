Conozcan el listado de los mejores discos de metal en los 80, según NME

La poderosa época del metal de los 80 regresó ahora en forma de listado, una vuelta a los años que muchos laman “dorados” para la historia del género que ahora disfrutamos como clásicos.

En esta ocasión el portal NME publicó una lista que, en su opinión, organiza los veinte mejores discos de Metal de todos los años 80. El “British Steel”, acompañado de “Back in Black” de AC/DC y el “Ace of Spades” de Motörhead encabezan las tres primeras posiciones.

Por su parte, agrupaciones como Megadeth, Slayer, Napalm Death y Death aparecen después de los diez primeros lugares del ranking.

20. “Symphonies of Sickness” (Carcass, 1989)

19. “The Mind Is a Terrible Thing to Taste” (Ministry, 1989)

18. “Streetcleaner” (Godflesh, 1989)

17. “Altars of Madness” (Morbid Angel, 1989)

16. “Leprosy” (Death, 1988)

15. “Superfuzz Bigmuff” (Mudhoney, 1988)

14. “Scum” (Napalm Death, 1987)

13. “Under the Sign of the Black Mark” (Bathory, 1987)

12. “Electric” (The Cult, 1987)

11. “Reign in Blood” (Slayer, 1986)

10. “Peace Sells… But Who’s Buying?” (Megadeth, 1986)

9. “To Mega Therion” (Celtic Frost, 1985)

8. “Bonded by Blood” (Exodus, 1985)

7. “Ride the Lightning” (Metallica, 1984)

6. “Black Metal” (Venom, 1982)

5. “The Number of the Beast” (Iron Maiden, 1982)

4. “What’s THIS For…!” (Killing Joke, 1981)

3. “Ace of Spades” (Motörhead, 1980)

2. “Back in Black” (AC/DC, 1980)

1. “British Steel” (Judas Priest, 1980)