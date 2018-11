Conozca a Trumpy Bear, un osito de peluche inspirado en Donald Trump

Si aún no sabe qué regalarles a sus hijos esta navidad, le tenemos la solución. Trumpy Bear, un oso de peluche con flequillo, traje y bandera estadounidense incluida, inspirado en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es lo último en ‘guarachas’.

El polémico juguete se ha vuelto muy popular en las redes sociales, especialmente en Twitter, en donde cientos de usuarios han opinado frente al oso.

El oso se puede adquirir a través de tiendas online como Amazon o directamente en la tienda virtual del sitio web de Trumpy Bear, el cual tiene un costo de 40 dólares.

El anuncio del oso fue difundido a través de Fox, generando buenas y malas reacciones dentro de los televidentes, pues sostiene la frase:

En otro video publicitario se ve a Trumpy Bear en situaciones difíciles de imaginar como: con un exmarino montado en una Harley o acompañando a un golfista, además repite en varias ocasiones frases típicas del presidente de Estados Unidos como su famosa “Make America great again”.

Lo más curioso del caso es que el oso es fabricado en China.

Aquí el video publicitario del polémico oso:

I can’t believe this commercial that just ran on Fox News is for real pic.twitter.com/gGInt8BKhp

— Aaron Rupar (@atrupar) 12 de noviembre de 2018