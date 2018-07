Conozca los partidos de los cuartos de final del Mundial que serán transmitidos por TV colombiana

Caracol y RCN sólo podrán transmitir 3 de los 4 partidos de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, eso fue lo que permitió DirecTV.

DirecTV quiso tener exclusividad para transmitir el primer partido de los cuartos, el cual es entre Francia y Uruguay.

Los colombianos podremos ver los partidos: Brasil vs. Bélgica, Rusia vs. Croacia y Suecia vs. Inglaterra en sus respectivos horarios.