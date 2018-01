Conozca los apodos de las selecciones que estarán en Rusia 2018

El año nuevo llegó con fiebre mundialista, pues ya estamos cerca de vivir el Mundial Rusia 2018 y es por esto que le damos a conocer el listado de las 32 selecciones que participaran en la Copa del Mundo según el diario Olé de Argentina.

ARGENTINA: La Albiceleste, en alusión a los colores de la bandera y la camiseta nacional. Alguna vez también los apodaron Los Gauchos.

ALEMANIA: Die Mannschaft traducido al español como El Equipo.

BRASIL: La Verdeamarelha (verde amarilla) por los colores de su bandera o la canarainha por el amarillo tradicional de su camiseta.

PORTUGAL: Selecção das Quinas. en honor a su escudo y al rey Afonso Henriques.

BÉLGICA: Les Diables Rouges, nació en 1906 en una nota de la revista La Vie Sportive, luego de un triunfo 3-2 sobre Holanda.

POLONIA: Los Bialo-czerwoni, en honor al bicolor de su bandera.

FRANCIA: Les Bleus hace referencia al azul que los viste. El gallo representativo de su escudo no queda atrás en un segundo plano.

RUSIA: Сборная o Sbornaya, que es lo mismo con otro tipo de escritura, y significa El Equipo Nacional.

ESPAÑA: La Roja, o la Furia Roja por los colores identificativos de su uniforme y bandera.

PERÚ: La Blanquirroja, por los colores de sus emblemas nacionales.

SUIZA: Schweizer Nati (abreviación de Nationalmannschaft), traducido como El Equipo Nacional Suizo.

INGLATERRA: The Three Lions o The Rose Team son los más usuales, en alusión al escudo de su camiseta y al emblema de la Casa Real británica.

COLOMBIA: La Tricolor es la más trillada, o los Cafeteros son de los motes más populares.

MÉXICO: El Tri, por las características de sus símbolos patrios es el más conocido en la región e internacionalmente.

URUGUAY: La Celeste, por su camiseta en donde predomina dicho color.

CROACIA: El primer apodo es Vatreni, traducido al español como “Ardientes” (en serbiocroata, exactamente, es Lleno de Fuego).

DINAMARCA: Danish Dynamite es el más famoso, como resultado de la comparación con La Naranja Mecánica holandesa.

ISLANDIA: Strákarnir Okkar, conocido como “Nuestros Muchachos”. El equipo tiene gran aceptación entre sus “pocos” habitantes.

COSTARICA: Los Ticos con relación a la pronunciación de sus habitantes.

SUECIA: Blågult en sueco, Blue-Gold en inglés, en relación al bicolor de su bandera.

TÚNEZ: Les Aigles de Carthage, en francés, en alusión a la civilización antigua que exterminaron los romanos en su territorio.

EGIPTO: Al-Fara’enah, o The Pharaons. En alusión al antiguo sistema de gobierno de su pueblo.

SENEGAL: Les Lions de la Teranga traducido como Los Leones de la Hospitalidad.

IRÁN: Los Príncipes de Persia en alusión al pueblo persa.

SERBIA: Águilas Blancas. En el 2006, Serbia y Montenegro se separaron y la bandera de los serbios pasó a tener un águila, la que aparece en su apodo.

NIGERIA: Las Águilas Verdes. El apodo se deriva del color de su bandera y uno de los animales más valorados por su cultura.

AUSTRALIA: Socceroos. Un juego de palabras en alusión al canguro como el animal más popular de su región.

JAPÓN: Los Samurais Azules, recordando a la cultura de guerra y color del uniforme de su país.

MARRUECOS: Los Leones del Atlas en alusión a una subespecie de leones, que habitó en el norte de África.

PANAMÁ: Marea Roja, el color rojo en sus uniformes y la relación inseparable de su cultura con el mar le dan el apodo.

COREADELSUR: Los Guerreros Taeguk en alusión a la historia militar de su país.

ARABIASAUDITA: Los Hijos del Desierto. En referencia a su geografía predominante. También se los identifica por el color de su bandera y uniforme.