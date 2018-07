¡CONFIRMADO! Brad Pitt tiene una obsesión con parecerse a sus novias

La usuaria de Twitter, Sarah McGonagall, puso un tuit en su cuenta personal, en donde muestra una foto de un artículo del ‘Daily Express’ titulado “Brad: el hombre al que le gusta lucir como su novia”, algo que ella misma corroboró que fuera verdad.

I saw this news article about Brad Pitt and now I can’t stop thinking about it. pic.twitter.com/OytJQD5rli

— Sarah McGonagall (@sarahmcgbeauty) 26 de julio de 2018