Conductor de Uber canceló servicio porque pasajeras vivían ‘en lo feo’

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales, un video en el que se puede ver la manera en la que un conductor de Uber y dos pasajeras discuten, porque el primero canceló el servicio al ver que el sector a donde se dirigían las mujeres era ‘feo’.

En las imágenes, las cuales fueron publicadas en Facebook, se escucha a una de las pasajeras preguntarle al conductor: “¿Usted cancela el servicio y nos está hablando así?”, por el trato que estaban recibiendo.

“No, no, no, no. Ya, ya, ya. Listo”, le responde el hombre para callarla, y suelta la siguiente frase:

“¿Quién las manda a que vivan por allá tan feo, en lo feo?”

Una de las mujeres, al escuchar lo que el conductor les dijo, le respondió: “¿¡Perdón!? No sea grosero, señor”.

“¿Quién las manda a que vivan por allá en lo feo?”, insiste el conductor.

“Esta es la manera en que este Uber nos está tratando”, agrega una de las mujeres.

“Bueno. Ya, ya, ya, ya, ya… Ábranse, ábranse”, le responde el conductor.

En el video, también se escucha a una de las pasajeras decir que va a denunciar al conductor con Uber, para que no pueda volver a trabajar, y este hace como si se fuera a bajar del vehículo, pero después se vuelve a subir.

Aquí el video del lamentable hecho: