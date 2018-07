Compró un portátil por Internet y, en cambio recibió esto…

La felicidad de estrenar de este comprador se fue al piso cuando abrió el paquete que le había llegado y se encontró con una dulce sorpresa.

Comprar por Internet es ahora un hábito muy común, no solo es fácil y rápido, sino que genera confianza entre los clientes.Sin embargo, hay algunas personas que han tenido malas experiencias con su pedido porque no lo reciben en buenas condiciones o, peor aún, no le llega el producto por el que pagó.

Así es la historia de un joven que compró un computador portátil, pero en cambio le llegaron cuatro extrañas bolsas llenas de azúcar. El día anterior el joven había recibido una notificación de la tienda en la que le indicaron que su paquete había sido enviado y que en el transcurso del día le estaría llegando a su lugar de residencia.

Pero en vez de recibir el portátil que había ordenado, recibió cuatro bolsas de azúcar.

El joven se comunicó con la tienda para pedir explicaciones. Tras cuatro días en vela, el establecimiento por fin respondió y explicó que lo más probable es que hayan robado el contenido durante el trasporte, pero que le enviarían uno nuevo hasta su hogar.