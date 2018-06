Colombiano que denigró a las japonesas en Rusia, pidió perdón

Tras el debut de la Selección Colombia en Rusia 2018 contra Japón, el sabor amargo de la derrota se apoderó de los colombianos, sin embargo un video que se filtró a través de las redes sociales sirvió para empeorar la herida.

Se trató de un colombiano que, vistiendo la camiseta de la Selección, le pidió a un par de japonesas, repetir algunas palabras mientras las grababa con su celular.

Lo que en un principio el colombiano planteó como una burla, terminó indignando a todo el país, tanto así que la Cancillería Colombiana se pronunció ante el indignante clip, pidiendo un buen comportamiento a los colombianos que celebran el mundial desde Rusia.

Comportamiento de hinchas que hacen repetir mensajes groseros en español a dos mujeres japonesas no solo degrada a la mujer, insulta a otras culturas, nuestro idioma y a nuestro país. Inaudito maltratar a una mujer aprovechándose de las barreras idiomáticas.

Por su parte, Publimetro identificó al colombiano que protagonizó el vergonzoso video. Así fue como Guillermo Cárdenas, de 40 años, pidió perdón por su actuación:

“Buenas noches. Soy quien aparece en el video con unas mujeres japonesas. No es mi intención justificar mis acciones, pero quiero pedir disculpas públicas a las mujeres japonesas y al pueblo japonés que ofendí con tan desafortunados hechos. Nunca pretendí ofender, ni aprovecharme de las mujeres, fue en un momento de sentimientos encontrados y frustración por el resultado del partido. No fui yo quien hizo público el video, cometí un error más al enviarlo a algunos “amigos”. Solo espero recibir el perdón de a quienes con mis actos ofendí. Amo mi país Colombia y esto me motivó, aún más a pedir excusas públicas”.