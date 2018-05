“Colombia Canta Queen, 1 salva 55″, el concierto que busca salvar muchas vidas en Colombia

Concierto para cantar por la vida, a través de la conciencia sobre el valor de la donación de órganos con fines de trasplante.

Al decir si a la donación, una vida se convierte en 55 opciones de esperanza para quienes hoy esperan un trasplante para mejorar su calidad de vida o salvarla.

Artistas colombianos bajo la dirección de la banda tributo “Classicstone”, se presentarán el próximo 17 de Mayo a las 8 p.m., en un concierto que busca sensibilizar a los colombianos sobre la donación de órganos con fines de trasplante. Este evento artístico y musical que tiene como objetivo la sensibilización y el compromiso por la Donación de Órganos en Colombia. El concierto “COLOMBIA CANTA QUEEN – 1 SALVA 55”, se realizará en el auditorio del Colegio Gimnasio Moderno en Bogotá.

La legendaria Banda de Rock colombiano Kraken, Los Rolling Ruanas, Caravanchela, Báez y Cafféstress unen esfuerzos para demostrar no solo su talento al interpretar canciones de la mítica Banda Queen y del inmortal Freddy Mercury, sino también un enorme compromiso y sentido de responsabilidad social frente a la donación de órganos en Colombia. “En este espacio, la música no sólo será música, será un instrumento para que la melodía de la vida siga en aquellos enfermos que la han perdido. Aquí no solo se interpretarán canciones, aquí se salvarán vidas. Una persona donante puede salvar 55 vidas”, señala Julio Alberto Chacón, director general de Fundonarte.

Aunque las cifras son alentadoras, Colombia tiene una tasa de donación de 7 donantes por cada millón de habitantes, por lo que es necesario seguir rompiendo los mitos alrededor de la donación en el país, razón por la cual la Fundación Donarte busca diversos espacios para comunicar la importancia de decir Si a la donación

La entrada en vigor de la Ley 1805 del 2016, por la cual todos los colombianos que no expresen su negativa en vida se convierten en potenciales donantes de órganos ha traído consigo no solo una luz de esperanza para quienes se encuentran en una larga lista de espera sino también la reducción de esta misma. El último reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud revela que por ha crecido al menos en un 21% aumentó el número de donaciones realizadas en el 2017.

El evento organizado por la FUNDACION DONARTE, entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental el fomento de una cultura sobre la donación de órganos y tejidos en el país, teniendo como base la educación y por supuesto el arte, cuenta con el apoyo de empresas privadas como AVIANCA, El Locutorio, Gimnasio Moderno-Centro Cultural, Calzado GARVI, Home Burgers, Vitallife y la agencia de comunicaciones Origami, entre otras, entidades del sector público y organizaciones que agrupan a pacientes trasplantados.

