La sorpresiva muerte de la voz de The Cranberries aún enluta al mundo de la música, marcando la generación de los 90´s y principios de los 2000 con canciones como “Ode to my family”, “When you´re gone”, “Linger” y especialmente “Zombie”.

Por esta razón un grupo de alrededor 100 personas se reunieron para homenajear la memoria de Dolores O´Riordan en Petersburgo, Rusia, allí hicieron una versión de “Zombie”: