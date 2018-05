Científicos explican cómo Michael Jackson logró inclinarse en “Smooth Criminal”

Bueno, muchos ya saben el viejo truco de los zapatos que escondía Jackson para realizar el paso que consistía en inclinarse en la clásica “Smooth Criminal”, este caso ya estaba resuelto y todos estábamos felices. Sin embargo, generalmente, algunos de los bailarines más fuertes logran inclinarse a un máximo de 30º hacia adelante, teniendo en cuenta que Michael lograba un 45º sin tanta queja.

Hace tan solo algunos días tres neurocirujanos del Instituto de Posgrado de Educación Médica en Chandigarth explicaron científicamente como el Rey del Pop fue capaz de desafiar la gravedad. Fueron tres factores identificados: su talento, capacidad de invención, su fuerza muscular y los zapatos que patentó tiempo después.

Bueno, muchos dirán, “eso ya lo sabíamos”, pero ahí no para todo: a pesar de la función de los zapatos, que tenían una V en su suela donde enganchaban unos tornillos en el suelo, no son aptos para todo aquel que desee realizar la maniobra, es decir, no cualquier experto logra inclinarse 45º. Según agrega Manjul Tripathi, uno de los científicos, se necesita un buen núcleo de fuerza en el tendón de Aquiles y sobre todo una fuerza considerable en los músculos de la columna.

Así que una vez más comprobamos que una leyenda como Michael Jackson será insuperable.