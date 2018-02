¡A chingar a su madre, bola de guangos! Anciano amenaza a jóvenes rockeros

Con machete en mano, un adulto mayor amenazó a unos jóvenes músicos que se disponían a realizar un concierto de rock en la plaza pública de Tejalpa, México.

Los hechos fueron grabados por un testigo que se encontraba en el lugar y posteriormente fueron compartidos en las redes sociales, donde se viralizaron de manera rápida. En las imágenes se puede ver cómo uno de los jóvenes intenta calmar al adulto mayor, pero este los sigue amenazando e intimidando con palabras y machete.

“¡A chingar a su madre, bola de guangos!”, les gritó a los jóvenes, quienes finalmente abandonaron el lugar, pero el adulto siguió quejándose y agregó: “Yo soy ranchero pobre y humilde. Estas músicas pendejas… Yo agarro, voy a Garibaldi, me llevo 50.000 pesos y me los gasto. Hasta las seis de la mañana con pura botella y mariachi, no chingaderas”.

El video logró dividir las redes en los que reprocharon la acción del abuelo y los que se burlaron de él y lo apodaron #LordMachete.

