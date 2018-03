El castigo de una madre a su hijo ‘agrandado’

Cierra Brittany Forney, una madre estadounidense, decidió enseñarle a su hijo a no ser altanero, ni a menospreciar a los demás por lo que tienen o no, de una manera que ha dividido a todo Internet.

Forney, subió a las redes sociales, una imagen de su hijo de 13 años adquiriendo ropa usada, la cual debió usar durante una semana para ir al colegio. La madre aclaró en la publicación que lo único que quiere es que su hijo aprenda lo que realmente significa el dinero y a respetar a los demás.

“Quiero enseñar a mis hijos que el dinero no lo es todo y que si tienes que degradar a otras personas por dónde compran, entonces tú también comprarás allí”

La madre de 28 años, decidió reprender a su hijo, después de enterarse que este se burlaba de algunos de sus compañeros de escuela por no usar ropa de marca.

Después de realizar la publicación, muchas personas apoyaron el actuar de la madre, sin embargo, otros la criticaron y hasta la amenazaron de muerte por exponer a su hijo así, pero Cierra aclaró que antes de hacer público lo que había pasado, se lo consultó al joven el cual no tuvo ningún problema.

El mensaje que colocó la madre en la publicación fue:

“Últimamente, mi hijo de 13 años estaba actuado un poco … agrandado. Actúa como si fuera demasiado bueno para comprar en Wal-Mart o hace comentarios sarcásticos sobre los chicos de la escuela que compran ropa de beneficencia. No tolero eso. Hoy, se llevó 20 dólares a un local de beneficencia para comprar ropa usada y usarla toda la semana en el colegio. Lo que sea que encuentre es lo que tendrá que ponerse. Él no está contento y derramó algunas lágrimas, pero creo firmemente que dentro de 15 años mirará hacia atrás y se reirá del día en que su mamá lo hizo comprar ropa usada. Quiero enseñar a mis hijos que el dinero no lo es todo y que si tienes que degradar a otras personas por dónde compran, entonces tú también comprarás allí”.