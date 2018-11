Otro caso de ‘Usted No Sabe Quién Soy Yo’: Médico ebrio dice ser sobrino del general Naranjo

Recientemente, se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a Christian David Naranjo Patiño, un reconocido médico del Hospital de Ocaña, en estado de embriaguez insultar a unos policías al interior de un consultorio.

En el video, publicado por la cuenta de Facebook ‘Cúcuta es noticia’, el hombre, quien no puede hablar bien dice que es sobrino del general y exvicepresidente Óscar Naranjo y que no necesita que “ningún imbécil que no estudió, que le quedó grande el estudio lo grabe” porque eso es “tratarlo mal”.

En las imágenes nunca se evidencia un mal trato por parte de las autoridades hacia el médico, quien estaba alterado e intentaba ser calmado por quien sería su pareja.

Aquí el video: