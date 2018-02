Campesino indio protege sus cultivos con la foto de una actriz porno

El campesino indio de 45 años, Chenchu Reddy, decidió mantener protegido sus cultivos del famoso “mal de ojo” de una manera muy particular.

Reddy colocó un cartel enorme con la foto de la actriz porno canadiense Sunny Leone para que sus vecinos eviten mirar sus cultivos, pues asegura que su cosecha de hortalizas en Banda Kindi Palle es tan grande, que ha despertado la envidia y el odio de las personas que viven en su mismo barrio.

Aunque en definitiva no entendamos la razón de lo que hizo Reddy, él aseguró al medio de comunicación indio Hindustan Times que su decisión ha resultado ser efectiva.

‘To ward off their evil eye’: Andhra farmer puts up Sunny Leone poster to keep crop safe. He says the trick has worked and nobody is looking at his crop now. (@asrao2009)https://t.co/LbeoZzpFNQ

— Hindustan Times (@htTweets) 13 de febrero de 2018