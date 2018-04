Bon Jovi ya hace parte del Rock and Roll Hall of Fame

El 14 de abril del 2018, la formación original de Bon Jovi, incluyendo a Richie Sambora, el primer guitarrista de la banda proveniente New Jersey, ingresó oficialmente al Rock & Roll Hall of Fame, junto a The Cars, Dire Straits, The Moody Blues, Nina Simone y Sister Rosetta Tharpe.

La ceremonia, que tuvo lugar en el Auditorio Público de Cleveland ante fans y familiares de los músicos, hizo que la reunión de la banda fuera muy emotiva, pues ver a todos los miembros, incluyendo a el baterista Tico Torres, el tecladista David Bryan y el bajista Hugh McDo­nald, sustituto de Alec John Such, fue muy emocionante para el público que logró ver el tan esperando reencuentro.

Jon Bon Jovi, el líder y frontman de la banda, realizó un discurso muy emotivo, pues recordó al hombre que le enseñó a tocar guitarra, Al Parinello, y a su tiempo trabajando para una compañía de luz en Estados Unidos.

El cantante de 56 años mencionó en su discurso:

“Aprendimos a ganarnos gente de todo el mundo que no conocía nuestro nombre”.

Jon Bon Jovi agradeció a su mujer, a sus familiares y a todas las personas que han colaborado en la banda, pues como el músico señaló:

“el tiempo es el producto más preciado que tenemos”.

Cada integrante de la banda pasó y dio palabras de agradecimiento. Todos los presentes estaban esperando con ansias el discurso de Sambora, para ver si daba alguna señal de un posible regreso a la banda, sin embargo, no fue así, solo dio las gracias y mencionó que Bon Jovi es lo mejor que le ha pasado durante toda su vida.

El momento más emocionante de la noche, fue cuando la banda tocó ‘You Give Love a Bad Name’, ‘It’s My Life’, ‘When We Were Us’ y ‘Livin’ on a prayer’.

Aquí algunos videos de la gran ceremonia: