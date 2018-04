Bon Jovi sigue presentando novedades y así lo demostró hace algunos días con la publicación del video de “Walls”, nuevo single que hace parte de su nuevo álbum llamado “This House Is Not For Sale”.

El nuevo clip es la cereza del pastel con el que la agrupación celebra su paso por el Rock and Roll hall o Fame, el cual tiene agenda para el próximo 14 de abril.

Vean el video clip: