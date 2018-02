Bon Jovi añade dos canciones inéditas a su álbum ‘This House Is Not For Sale’

El icono global del rock, Bon Jovi, añadió dos temas inéditos a su más reciente álbum ‘This House Is Not For Sale’; disco que está siendo reeditado y que fue realizado por el sello Island Records en 2016, siendo #1 en Australia y Austria.

Las nuevas canciones se llaman ‘Where We Were Us’ y ‘Walls’, y ya se pueden escuchar en las diferentes plataformas digitales:

El tracklist completo de ‘This House Is Not For Sale’ es:

When We Were Us Walls This House Is Not For Sale Living With The Ghost Knockout Labor Of Love Born Again Tomorrow Roller Coaster New Year’s Day The Devil’s In The Temple Scars On This Guitar God Bless This Mess Reunion Come On Up To Our House Real Love All Hail The King We Don’t Run

¿Qué opinan de las nuevas canciones?