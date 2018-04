Blink-182 está trabajando en su próximo álbum

La banda estadounidense de pop punk, Blink-182, se encuentra en el estudio de grabación trabajando en su próximo álbum, el cual será el sucesor de ‘California’, el cual fue realizado y lanzado hace dos años.

Travis Barker y Mark Hoppus, confirmaron la noticia a través de unas historias que subieron en su cuenta de Instagram, en donde se les ve con sus instrumentos en un estudio.

Aun no se sabe si el nuevo álbum incluirá algunas de las canciones que la banda presentó a inicios del 2017, pero lo que sí es seguro, es que contará con Matt Skiba en la guitarra y voz.

Esta no es la única noticia de Blink-182 para este año, pues la banda estará sobre los escenarios, tocando junto a Panic! At the Disco, Rise Against, Mike Shinoda, The War On Drugs, Manchester Orchestra, entre otros.