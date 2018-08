El bebé de 17 meses que aprende a tocar la batería con Dave Grohl

Hace algunas semanas el líder de Foo Fighters presentó al mundo ‘Play’, el nuevo documental de la banda que cuenta la grabación y realización de un tema homónimo instrumental con 23 minutos de duración.

Pero Grohl tiene fans de todas las edades, hasta de escasos meses, así como lo compartió el usuario de Twitter Jon Drew, donde muestran como Dave sirve de referencia para quienes desde ya quieren tocar la batería.

Se trata del pequeño Charlie, un pequeño de 17 meses que fue grabado por sus padres mientras repartía baqueta simulando al ex Nirvana.

He is 17 months old and our little dude Charlie would rather rock out to this incredible song than be watching In the Night Garden or Paw Patrol 😅🤟 pic.twitter.com/L1cOvGIeJX

— Jon Drew (@JonDDrew) 14 de agosto de 2018