Batwoman, la primera superheroína lesbiana, será interpretada por Ruby Rose

Ruby Rose, la actriz y modelo estadounidense que se dio a conocer por su participación en la tercera temporada de ‘Orange Is the New Black’, anunció a través de su cuenta de Instagram, que será la encargada de encarnar a Batwoman en una nueva serie y que, además, será de una superheroína abiertamente lesbiana:

“Me siento muy emocionada y honrada. Pero también estoy hecha un manojo de nervios… porque éste era mi sueño de infancia. Es algo que me habría encantado ver en la televisión cuando todavía era joven y un miembro reciente de la comunidad LGBT+ que nunca se sintió representada en la pequeña pantalla; cuando me sentía sola y diferente. Gracias a todos”.

La actriz, quien se identifica a sí misma como de género fluido, es una de las artistas LGTBI más populares de Estados Unidos.

Rose ha estado acostumbrada a realizar escenas de acción, y, en una de sus últimas publicaciones, se ve que está trabajando en un proyecto de este género, ¿será ‘Batwoman’?