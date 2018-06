Batshuayi celebró la victoria de Bélgica con golpe en la cara incluido

Después de que Adnan Januzaj le diera la victoria a Bélgica sobre Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, el atacante Michy Batshuayi, para mostrar su alegría y entusiasmo por el resultado, pateó con fuerza el balón, sin embargo, para su mala suerte, lo hizo contra un poste, causando que la pelota rebotara en su cara de manera instantánea.

Aquí el video:

Fortnite celebrations so overrated bro I had to create something new 🤕💥⚽ … 😂😂😂 #KarmaIsAB pic.twitter.com/cgbEW8RX4p

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 28 de junio de 2018