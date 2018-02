Bark’N’Borrow, el ‘Tinder’ para adoptar la mascota perfecta

Cuando una persona decide adoptar una mascota, generalmente pasa por un proceso muy difícil, pues existen muchas razas, tamaños y edades de perritos, por eso escoger al animal perfecto se vuelve una tarea dura para algunos, pero tranquilos, para eso llegó la plataforma Bark’N’Borrow.

A través de los perfiles inscritos de los perros en Bark’N’Borrow, los usuarios podrán ver fotografías, y todo tipo de información sobre lo que es y busca el animal.

La aplicación no se limita solo a la adopción, también está recomendada especialmente para dueños de perros que trabajan muchas horas fuera de casa y que no pueden pasar tiempo con sus mascotas, pues la app permite que personas que no cuentan con el espacio para cuidar a una mascota, pero que desean compartir por lo menos un tiempo con alguna, puedan darle todo el amor y cariño que estas necesitan. Cabe resaltar que la app mostrará a usuarios que se encuentren cerca de la persona para que esta no tenga que trasladarse mucho.

¿Qué tal le parece esta propuesta?

