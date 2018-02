Banda protagonista: The Temperance Movement con su álbum ‘A Deeper Cut’

La agrupación británica The Temperance Movement, lanzó su más reciente álbum titulado ‘A Deeper Cut‘ el pasado 16 de febrero. Esta nueva producción musical contará con 12 nuevas canciones y con el debut de Simon Lea en la batería, que sustituyó a Damon Wilson; miembro fundador de la banda, desde principios del año 2017.

Para los guitarristas Paula Sayer y Matt White, ‘A Deeper Cut’ es el disco favorito de la banda hasta ahora, pues sienten que realmente muestran su verdadera esencia en cada una de sus canciones.

El tracklist de ‘A Deeper Cut’ es:

1.”Caught in the Middle”

2.”Built-In Forgetter”

3.”Love and Devotion”

4.”A Deeper Cut”

5.”Backwater Zoo”

6.”Another Spiral”

7.”Beast Nation”

8.”The Way It Was and the Way It Is Now”

9.”Higher Than the Sun”

10.”Children”

11.”There’s Still Time”

12.”The Wonders We’ve Seen”





¿Qué tal les parece esta nueva producción?