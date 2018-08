Bam Margera asegura haber sido asaltado en Colombia

Bam Margera, el ex skater profesional y ex miembro del programa de comedia ‘Jackass’, ha vuelto a aparecer luego de estar un largo tiempo alejado de las redes sociales, tras estar en rehabilitación por un problema con el alcoholismo.

Margera, compartió a través de su cuenta de Instagram, que se encuentra en Colombia y que fue asaltado apenas llegó al país.

El ex skater afirma que todo ocurrió por un problema de comunicación entre él y el taxista que lo recogió en el Aeropuerto:

“Tuve que sacar mi celular para poder traducir lo que decía, pero él me apuntó con una pistola y me robó 500 dólares”, contó el ex skater y agregó entre risas que “eso fue extraño, pero bueno, bienvenido a Colombia”.