Avión aterrizó de emergencia por el fuerte olor a pecueca de un pasajero

Un avión de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines, que cubría la ruta Nueva York– Florida, tuvo que aterrizar de emergencia en Carolina del Sur, luego de que varios pasajeros se quejaran del fuerte olor a pecueca que se sentía al interior de la aeronave.

Algunos de los viajeros, empezaron a sentir fuerte dolor en la garganta y el pecho, razón por la que las autoridades pensaron que se trataba de una sustancia química, sin embargo, después de buscar en el avión, no encontraron nada extraño.

Christian Sliker, del departamento de bomberos de Myrtle Beach, afirmó que:

Diez pasajeros tuvieron que ser hospitalizados y otros 220 abandonaron el avión.

HAPPENING NOW- An odor that smelled like “dirty socks” made some passengers so sick after leaving LaGuardia, that their flight was diverted! We’re Live with details @NBCNewYork starting at 4am #nbc4ny pic.twitter.com/ARcuZTg0BP

— Tracie Strahan (@tstrahan4NY) 27 de julio de 2018