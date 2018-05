Australiano gana dos veces la lotería en menos de una semana y le agradece a Dios

Un australiano de 44 años, ganó dos veces en menos de una semana, el premio máximo de la lotería australiana, según informó The Daily Telegraph.

Los hechos empezaron a ocurrir desde el pasado 7 de mayo, cuando el hombre, que vive cerca de la ciudad australiana, Sídney, ganó el premio principal de la Monday Lotto: un millón de dólares australianos, lo que en dólares estadounidenses son 755.000, y solo cinco días después, descubrió que también había ganado la lotería del día sábado, cuyo premio eran 1,4 millones australianos, alrededor de un millón de dólares estadounidenses.

El ganador acumula hasta hoy, 2,4 millones de dólares australianos, lo que son unos 1,8 millones de dólares estadounidenses.

Esto fue lo que declaró el hombre emocionado al medio:

El hombre afirmó que no gastará el dinero en cosas ‘estúpidas, sino que lo invertirá en unas vacaciones en Honolulu y bienes inmuebles.

Aquí la publicación que hizo noticia al hombre:

A Bondi Beach man is reeling from the shock of discovering he won $1,020,487.00 in last week’s Monday Lotto draw!

— the Lott (@theLott) 11 de mayo de 2018