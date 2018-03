Aún queda mucho: kraken presenta su nueva voz

La agrupación colombiana seguirá rodando y esta vez será con su gira ‘Kraken VI – Sobre esta Tierra’, demostrando que con 30 años de carrera musical aún queda mucho rock por darle a todos sus seguidores.

Por este motivo Kraken decidió incluír en su agrupación a Roxana Restrepo, quien será la voz de la agrupación en la gira Kraken VI – Sobre esta Tierra, tal y como lo anunció la agrupación en su cuenta de Facebook:

“LA VOZ DE KRAKEN

Cuando el trabajo de un ser humano permanece en el tiempo incluso después de su existencia terrenal, podemos decir que esa persona se convirtió en leyenda y su obra en un legado. Los encargados de velar por él son en primera instancia sus familiares, con el interés de lograr que su creación continúe impactando y transformando la vida de otros seres, además de honrar la memoria y deseos de su ser querido.

Bajo esta premisa, el año pasado compartimos escenario con distintos artistas nacionales e internacionales que tuvieron una relación cordial, respetuosa y en la mayoría de los casos muy cercana con nuestro fundador Elkin Ramírez. Nunca pretendimos reemplazarlo, ni siquiera compararlo pues él, como cada uno de nosotros, es un ser irremplazable. Nuestro objetivo principal fue celebrar su creación permitiendo que voces diferentes entonaran sus canciones como símbolo de unión y celebración de la diferencia.

Este año y con motivo de nuestra gira “Kraken VI – Sobre esta Tierra” compartiremos escenario con una voz invitada principal: Roxana Restrepo, Cantante profesional e intérprete con más de 15 años de experiencia en el canto, nacida el 27 de Noviembre de 1989 en la Ciudad de Bogotá. Es una de las más reconocidas vocalistas femeninas del país, egresada de la escuela Fernando Sor y la universidad INCCA de Colombia.

Cuenta con una gran experiencia artística con grandes méritos y reconocimientos en importantes festivales a nivel nacional de varias agrupaciones de rock y metal como: Bosa la escena del Rock 2008 -2012, Usmetal 2006, Sagarfest 2011, Rock al parque 2014 y Altavoz 2017, así como una participación significativa en la primera temporada de La Voz Colombia quedando como semifinalista y participando también en varios proyectos musicales, entre ellos: Nimloth, Sagar, Angershild y la agrupación Hydrus, la cual lideraba y dejó producido al público un E.P y un disco llamado ALTER-EGO.

En su recorrido Roxana Restrepo se ha desempeñado también como Actriz y cantante en importantes musicales como: Peter Pan internacional, The Far West y Rock of Ages de la compañía ART Dirigida por el reconocido director español Pedro Cano.”

Además de su talento, Roxana es reconocida por haber pasado en el reality ‘La Voz’