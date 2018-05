Aterradoras fotografías de la modelo que murió tras ser devorada por garrapatas

Durante los años 1940 y 1950 Nueva York se rendía ante los pies de Rebecca Zeni, una famosa moldeo que en el 2015, a sus 93 años, tuvo un triste desenlace.

Pese a que murió en el año 2015, sus últimas fotografías han generado impacto a nivel mundial y no es para menos, pues el Washington Post contó la historia añadiendo de como la piel de Rebecca fue carcomida por los ácaros y la sarna que provocaron en su dermis.

Former model and TV star, 93, was left to be 'eaten alive' by scabies in nursing home that was never inspected despite repeated warnings. Dementia sufferer Rebecca Zeni, 93, died from 'septicemia due to crusted scabies' at the Shepherds Hill Nursing Home in LaFayette. pic.twitter.com/hO9bQnDYuU

