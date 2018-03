Atentos que llegó el Samsung QLED 2018: un televisor mucho más Inteligente

NUEVA YORK, EE.UU. – 7 de marzo de 2018 – En un evento denominado First Look, desarrollado en la Bolsa de Valores de Nueva York (EE.UU.), Samsung reveló las novedades de su nuevo televisor insignia QLED, su línea expandida de TV, Premium UHD y su nueva línea de Pantalla Ultra Grande, con características que hacen posible obtener una calidad de imagen increíble, capacidades inteligentes y elementos únicos de diseño en la industria.

“Nuestra línea de televisiones para 2018 realmente son los más innovadores y sofisticados que hemos lanzado hasta ahora, diseñados para el usuario actual que está al tanto de la estética de su espacio”, señala Jonghee Han, presidente del Negocio de Exhibición Visual en Samsung Electronics.

La línea QLED 2018 ofrece mejoras para obtener calidad de imagen de última generación, comodidad y conectividad. Así unas de las novedades en la línea de TVs son: Direct Full Array, funcionalidad inteligente con Bixby One Visible Connection y Modo Ambiente, una solución futurística que permite la TV que combine con el estilo del hogar, como nunca antes.

Direct Full Array

La tecnología de contraste Direct Full Array (DFA, retroiluminación directa) será exclusiva de los modelos Q9F y Q8F. Este es un impresionante sistema de LEDs controlados con precisión encargados de ofrecer contrastes muy profundos en cada imagen exhibida en la pantalla.

Ambient Mode

El Modo Ambiente ofrece un valor agregado de estética en el hogar. Esta función transforma el TV en un portal de información cuando el usuario no está viendo televisión, la cual brinda información como estado del tráfico, clima y noticias del día.

Esta función detecta el color o patrón de la pared donde está instalado el TV y combina la imagen con la decoración para producir una pantalla ‘aparentemente transparente’ (el usuario ya no verá una pantalla negra cuando no está viendo TV). Sincronizado con una señal celular para activar o apagar el contenido en la pantalla, el Ambient Mode detecta cuando una persona entra o sale del lugar donde está el TV.

One Invisible Connection

Para facilitar la vida de las personas, el One Visible Connection (Una Conexión Visible), consiste en un solo cable entre el TV, dispositivos externos y fuente de poder para brindar una apariencia ‘invisible’ sin cables. Este es el primer cable en la industria que transmite simultáneamente datos de alta capacidad a la velocidad de la luz mientras transmite energía eléctrica.

El cable está diseñado a base de teflón, el cual es resistente a altas temperaturas y es reconocido en las industrias por su alta durabilidad.

Inteligencia con Bixby

La línea de Smart TVs de Samsung para 2018 se ha vuelto mucho más inteligente. Es así como se ha reducido drásticamente el tiempo de instalación inicial con Effortless Login (inicio de sesión sin esfuerzos), al tiempo que la conexión a WiFi es ahora mucho más rápida, lo cual ofrece una experiencia de instalación sin interrupciones; y una Guía Universal más intuitiva que ofrece una gama de opciones para navegar y consumir fácilmente contenidos en los QLED TV.

Así mismo, Bixby, el asistente inteligente de Samsung, lanzado por primera vez para dispositivos móviles, estará en la línea QLED 2018; de esta manera, el TV entenderá el lenguaje natural hablado y con la tecnología de aprendizaje profundo, seguirá aprendiendo del usuario con el paso del tiempo, para facilitar el uso y ofrecer rápidamente contenidos en el TV.

A través de la nueva aplicación SmartThings, los usuarios pueden sincronizar su teléfono Galaxy con el TV para facilitar la instalación y acceso a funciones como guías de programa, control remoto y transmisión de video (en doble vía) entre dispositivos.

“Queremos que nuestros usuarios sientan que nuestra nueva línea de televisores y sus características, ofrecen más libertad para decidir dónde y cómo se puede disfrutar de la mejor calidad de televisión dentro del hogar”, finaliza Jonghee Han, presidente del Negocio de Exhibición Visual en Samsung Electronics.

Pantallas Ultra Grandes

Sumando a esto, Samsung refuerza su compromiso con quienes disfrutan de televisores con pantalla ultra grande. Varios de sus modelos van en tamaños de 75 pulgadas en adelante. Esto, como respuesta directa al aumento de la demanda de pantallas grandes durante 2017, la cual mostró que 40% de las ventas de TVs Samsung, sólo en Norte América, fueron de 65” o tamaños más grandes. Así, se espera que este mercado supere 50% a final de 2018.

Detalles de la Línea de Smart TVs Samsung para 2018

La línea de Smart TVs para 2018 cuenta con más de 11 modelos entre sus diferentes gamas: QLED, Premium UHD, UHD y Pantalla Ultra Grande, disponibles en una variedad de tamaños. Todos los modelos de Smart TVs 2018 vienen en 2 versiones: planos y curvos.

• QLED TV: Los modelos en la línea QLED 2018 incluyen – Q9F (65”, 75”, 88”), Q8F (55”, 65”, 75”), Q7C (55”, 65”), Q7F (55”, 65”, 75”) y Q6F (49”, 55”, 65”, 75”, 82”). Los QLED TV cuentan con color y contraste mejorados, compatibilidad con HDR10+, Ambient Mode, mejoras de TV Inteligente con Bixby Voice, One Remote Control y One Invisible Connection. El One Invisible Connection está disponible desde la serie Q7 y modelos superiores.

• Premium UHD: Los modelos en la línea de Premium UHD 2018 incluyen NU8500 y NU8000. Los Premium UHD incluyen características como color cristal dinámico, compatibilidad con HDR10+, soluciones de cable limpio y mejoras de TV Inteligente con Bixby Voice y One Remote Control.

• UHD: Los modelos en la línea de UHD TV 2018 incluyen NU7100 (75/65/55/50/43/40″) y NU7300(65/55″). Los UHD TV incluyen capacidades de imagen 4K UHD y HDR, soluciones de cable limpio, diseño esbelto y capacidades de TV Inteligente.

• Pantalla Ultra Grande: Los modelos Q6FN, NU8000, Q7F y Q9F están disponibles en la línea de TVs de Pantalla Ultra Grande, los cuales ofrecen tamaños de 75 pulgadas en adelante. Estos modelos reflejan la demanda de los usuarios por TVs con pantalla más grande para una experiencia más impactante e inmersiva en el hogar.