Atención! Policía arresta a Thanos en Toronto, Canadá

El actor llamado Frank Coraci, de 43 años, salió a darse una vuelta por las calles de la ciudad disfrazado del sanguinario villano de la saga de superhéroes de Marvel. Sin embargo no logró sembrar el miedo, todo lo contrario: alborotó a todos los transeúntes que se lanzaron para lograr tomarse una fotografía.

Entre los fans de Marvel se encontraba un uniformado de la policía identificado como Noel DeGuzman, quien también se acercó a Coraci para lograr una fotografía. Sin embargo, Noel le pidió a ‘Thanos’ entregarse a la ley.

La escena sirvió para que los fans de los cómics la compararan con un capítulo de la tira de Marvel en 1979:

Do y’all remember that time when Thanos ended up being arrested by the police? Well… It came true. pic.twitter.com/vEllFQSopD

— ℯun (@kirwinsos) 14 de mayo de 2018